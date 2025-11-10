輔信說明，10月合併營收成長主要受惠於日本市場專案訂單挹注。該專案產品被導入於日本一大型連鎖藥妝通路的智慧零售終端設備，用於會員優惠與行銷互動，此藥妝通路品牌在日本擁有超過2500家門市，10月開始出貨，預計出貨持續至12月。

受日本專案出貨挹注，輔信整體營收展現穩健動能。不過，歐美市場受記憶體DDR4、固態硬碟SSD、處理器的價格上漲與供貨吃緊影響，部分客戶調整下單節奏，造成短期出貨動能放緩，10月營收因而較上月略減，但是整體營收仍較去年同期小幅成長。累計前10月亦維持年增，展現在市場波動下的營運韌性。

輔信產品涵蓋Intel、AMD與NVIDIA平台，並持續聚焦中高階商業及工控應用解決方案。公司方面針對營運架構持續優化，營運重心放在開發高附加價值專案，並逐步擴展客戶基礎，以積極爭取長期訂單助益營收，推動公司穩健成長。展望第四季，輔信表示，面對零組件價格波動與供應不確定性，將持續審慎調整備貨與採購策略，同時積極布局來年成長動能，透過產品組合優化、商業拓展及專案開發，強化工業電腦與AIPC的營運布局，推動更多專案導入與市場採用，逐步擴大營收貢獻。

輔信預計在11月25日至27日參加德國紐倫堡國際自動化工業展（SPS – Smart Production Solutions），深化與自動化及工控客戶的合作機會，盼為未來營運成長奠定動能。