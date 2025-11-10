隨著AI時代來臨，智慧穿戴設備不再僅侷限於耳機、手錶，智慧眼鏡正成為新藍海。根據Grand View Research, Inc.最新報告顯示，預計到2030年，全球智慧眼鏡市場規模將達到82.6億美元，2025年至2030年複合年成長率為27.3%。

燦坤3C家電也看好AI智慧眼鏡市場，積極布局「EyeCare護眼生態圈」，除了憑藉自身深厚的AI 3C零售專業與各大頂尖品牌的夥伴良好關係，還有「門市實體守護」的堅強後盾，擁有全台近300家的門市與燦坤線上購物，讓AI商品的應用更具體驗感，加上燦坤是國內付費制會員的先驅，透過數據分析，能精準推薦AI商品與延伸AI服務應用。

燦坤董事長林技典表示，為提升會員價值，與其燦坤單打獨鬥，不如找專業的一起來做，結合世界光學領導品牌蔡司，加上擁有全台最多專業驗光師的小林眼鏡，強強強「三強結合」，組成「EyeCare護眼生態圈」，也提供購買AI智慧眼鏡最全方位的無憂體驗，持續擴大「燦坤共生共榮生態圈」。

燦坤攜手擁有超過百年精密光學技術與鏡片研發實力的德國光學巨頭蔡司(Zeiss)，提供高品質鏡片、清潔護眼產品與AI智慧視覺解決方案，還有KOBAYASHI小林眼鏡則以全台237家的專業門市與配鏡團隊為基礎，讓消費者走進燦坤購買AI智慧眼鏡的同時，可享有最佳體驗、專業配鏡、產品保養、雙眼保健、智能AI科技的應用與售後等一站式服務，徹底解決民眾購買AI智慧眼鏡，配戴、技術、使用與維修上的困擾。

蔡司x燦坤x小林眼鏡共同打造的「EyeCare護眼生態圈」，同時宣布第一站將坐落於燦坤總部的內湖旗艦店內，同時也是小林眼鏡的分公司，燦坤也於全台門市首發販售-啟動Rokid樂奇AI智慧眼鏡預購活動，這款AI眼鏡一上市便引爆全球話題，並在海外創下破億的熱銷佳績，產品功能多元，具備拍照、錄影與通話能力，更搭載業界領先的光波導技術，支援多種語言即時翻譯，內建ChatGPT × Gemini多模組AI助理，還能提供即時導航服務，是目前市面上少有能在雙螢幕顯示文字的全方位貼身AI助理，讓使用者獲取資訊更加直覺流暢，燦坤更獨家保證取貨。

價格上，即日至11月16日到全台燦坤門市預購Rokid樂奇AI智慧眼鏡(原價2萬4999元)即享限時會員預購價只要1萬9888元，預購還可享磁吸鏡框加購價，限量111組，售完為止，預計將於12月中旬通知取貨。