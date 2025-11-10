清華大學材料系特聘教授周卓煇帶領研究團隊，研發「專利變現」專家系統，引導學生將自身創意與專長變現。周卓煇說，專利是科技產業、經濟戰場決勝武器，懂得專利、點子的提出，會翻轉一個人的身價，也鼓勵年輕在職工程師或社會新鮮人利用專利知識開啟財富之路。

人工智慧演進，AI專家系統成為跨領域應用關鍵。周卓煇與研究生王暐翔、羅明宇等人，開發《專利變現》的專家系統，透過簡易的問答介面，藉由有趣的真實個案、故事，可輕鬆了解如何專利變現。

周卓煇表示，學生可運用AI設計專家系統，能提升分析與推理邏輯。此次開發的「專利變現」專家系統，藉由問答介面，能盤點自身創意與研發成果，進而申請專利並變現。

他說，專利是科技產業與經濟戰場的決勝武器，懂得專利與點子的提出，能翻轉身價，盼透過此「專利變現」專家系統，培養學生將研發成果轉化為可申請專利並能變現的能力。

研究生羅明宇提到，回想大學4年，燒掉父母100萬元；雖學材料工程，卻不知道將來能有什麼特別的用處？開發此產品後，成為科技公司新寵；現在，不用1萬元，也可成為科技新寵。

「對個人而言，專利必須要能變現，否則，專利就只是專利，」周卓煇強調，藉由「專利變現」系統，可將研究成果與創意發想延伸至專利申請與實際應用層面，讓學生能從市場需求思考創意商品化的可能，形成從構想到產業化的完整鏈結，讓創意真正轉化為產業價值。