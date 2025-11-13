連鎖火鍋品牌「築間餐飲集團」近日宣布，將全面撤出香港市場。旗下三大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」共三間分店，將於11月底前陸續結束營業。

築間在2024年初進軍香港、陸續展店，集團表示，香港消費力持續疲弱，雖嘗試透過調整餐飲模式與行銷策略提振業績，但仍難以有效止損，最終決議終止香港子公司「築間餐飲事業（香港）有限公司」的營運，並辦理解散及清算事宜，將資源重新聚焦於主要市場。

築間指出，香港業務規模近年逐步縮減，營運效益有限，經綜合評估成本結構、管理效率與市場發展趨勢後，集團認為集中力量於台灣及其他主要市場。事實上，築間自2024年初進入香港市場後，曾在旺角形成品牌聚落，惟受餐飲競爭激等烈影響，營運表現未如預期，築間酸菜魚已於近期關閉銅鑼灣門市，而旺角的築間幸福鍋物與燒肉Smile亦將於11月底正式結束營運。

築間近年積極拓展海外版圖，2024年10月集團進軍日本市場，築間燒肉插旗大阪，成為進軍東北亞市場首站。築間表示，未來將持續深耕主要市場，並透過品牌結構優化提升獲利能力。

根據築間2024年財報，全年合併營收達57.83億元，年增0.36%，創下歷史新高。然而，受品牌調整與門市整改費用增加影響，營業利益僅2.47億元、年減51.33%，稅後淨利1.85億元、每股盈餘4.06元，為近3年新低。毛利率為45.8%，創次高；惟營益率降至4.28%，亦創近3年低。