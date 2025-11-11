輕颱「鳳凰」持續逼近，氣象署估明日晚間登陸高屏，台鐵表示，12日、明日中午12時前，樹林至台東間全區間停駛、嘉義=潮州間對號列車、南迴線各級列車全區間停駛、深澳線停駛。

台鐵表示，12日、明日12時前各級列車行駛概況如下：

一、東部幹線

（一）對號列車：樹林=台東間全區間停駛。

（二）區間（快）車：鳳林=瑞穗間停駛。樹林=鳳林、瑞穗=台東間視 風雨狀況機動行駛。

二、西部幹線

（一）對號列車：嘉義=潮州間停駛。逆行列車行駛至彰化；部分順行列車由員林（472次）、斗六（102次及280次）、嘉義（170次）始發。

（二）區間（快）車：彰化=潮州間列車視風雨狀況機動行駛。彰化以北全區間正常行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日暫停公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、枋寮=台東間藍皮解憂號5899、5898次觀光列車停駛。

六、明日12時後列車行駛資訊，將於明日09時30分發布新聞稿。

台鐵提醒，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。