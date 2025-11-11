鳳凰颱風即將登陸台灣，受到颱風及其外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨。氣象署深夜發布豪大雨特報，宜蘭縣地區及北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，影響時間將到12日上午。

氣象署深夜發布豪大雨特報，宜蘭縣、基隆市及新北市濱海鄉鎮有局部大豪雨或超大豪雨；基隆市地區、新北市地區、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨；台北市地區、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署預報，12日颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

鳳凰颱風逼近，氣象署發布豪大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

周四（13日）熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響及東北季風增強，中部以北及宜蘭天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率。

周五（14日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。