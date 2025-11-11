鳳凰颱風來襲，中彰沿海風力達放颱風假標準，南投地區風力未達標。（中央氣象署提供／楊靜茹南投傳真）

台中市政府、彰化縣政府相繼宣布12日停止上班、上課，同屬中彰投一日生活圈的南投縣12日沒有颱風假，得上班、上課，面對網友至縣長許淑華臉書頻敲碗要颱風假，縣府回應，風力及24小時雨量預測均未達到停班停課標準，12日正常上班、正常上課。

台中市、彰化縣都有颱風假，網友紛紛上南投縣長許淑華的臉書留言，「彰化、台中都放了欸，南投為什麼不放？」、「期待南投跟進」、「認命吧，上面縣市跟下面縣市都放了，卡在中間的不放？」甚至誇讚「你是我今世看過，最美，最有能力的女人了......每逢風雨襲來，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課』。」

面對鄉親盼跟進中彰一起放颱風假？南投縣政府表示，本縣風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，尚未達到停班停課標準，因此12日、星期三維持正常上班、正常上課。