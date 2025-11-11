大陸男星陳偉霆與人氣小花趙露思，攜手主演的陸劇《許我耀眼》，開播以來話題不斷，收視率節節攀升，成功掀起一波追劇熱潮。而陳偉霆也在上月18日於微博無預警宣布喜訊，透露自己正式升格為人父，讓粉絲又驚又喜。據悉，他的太太正是大陸超模何穗，如今喜迎新生命，令外界紛紛送上祝福。何穗11日終於在社群平台上「小紅書」，曬出一組產後近照，狀態引發大批網友圍觀。

何穗以「冒個泡泡」四字輕描淡寫帶過，卻因狀態太好，瞬間引發網友熱烈討論。照片中，何穗身穿一件貼身巧克力棕色連體運動服，外披一件米白色針織衫隨性地繫在肩頭，整體造型簡約又時尚，她手提大容量包包，腳踩白襪，清新自然的居家氛圍襯托出一種不費力的高級感。

令人驚艷的是，何穗雖剛生產不久，身材狀態恢復極佳，四肢纖細、曲線依舊緊緻，平坦小腹與修長美腿絲毫看不出「新手媽媽」的痕跡，貼身的運動服勾勒出完美比例，微微露出的鎖骨與肩頸線條更添女人味。

迎接新階段的幸福生活，從照片中的神情與氣色來看，何穗整個人顯得輕盈又自信，無論是作為超模還是新手媽媽，她都以自然的姿態展現力量與美麗。這對新手爸媽，也成為近期娛樂圈最令人羨慕的焦點之一，網友們紛紛留言稱讚：「這身材管理，我酸了，超模就是不一樣！」、「超模真是超模」、「變得溫柔了。跟以前氣質不太一樣了但是都很美。」、「身材管理確實專業自律性讓人佩服」、「這腿太優秀了」。