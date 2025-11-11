鳳凰颱風強勢襲台，桃園市是11日西台灣唯一全市放假的縣市，引發網路熱議，但不少居住沿海地區的民眾大讚市長張善政的颱風假德政，有民眾表示沿海真的風勢很強，若早起送小孩上學會非常危險，也很怕會有強風造成樹倒或招牌掉落的情形，認為市府「寧可多放也不要冒險」的決策相當務實。

國民黨市議員錢龍指出，蘆竹市區風雨不明顯，但是沿海地區確實刮大風，若民眾出門會有安全疑慮，此次市長因沿海風勢的預判有達到放假標準，才會宣布放假，代表市長有聽取民眾對於上次颱風僅放沿海4區的反饋，基於民意之下才決定保護大家的安全。

錢龍認為，10月時的風雨相當強勁，市容環境有些仍需加強的部分，且許多路面一時半刻都尚未處理完畢，加上接續颱風來襲，民眾出門上班上課確實有危險性，不論放假或不放假都會有聲音，但市府把該做的事情做好，就是對市民最大的交代，此次颱風也讓民眾能夠安心在家休息，不必出門面對風雨。

海湖里長徐式甫表示，蘆竹沿海地區一早就面臨強風來襲，所幸沒有伴隨雨量，因此目前並無災情傳出，雖然不管放不放假都會被罵，但此次的強風的確是有強度的，會危及民眾的安全，盼此次颱風不要造成任何災情。

居住於沿海地區的民眾則說，沿海的風大得誇張，一出門傘直接被吹壞，走路、騎車都會直接被風吹倒，對於桃園放假有意見的人，應該都要到沿海4區看看風有多大，且現在的強風加上路面濕滑，真的很容易發生意外，且若只針對區域性放假，反而會造成民眾諸多的不便。