根據中央氣象署預報，鳳凰颱風來襲恐帶來強風豪雨，桃園市政府於昨（10）日晚間8點宣布，考量平地與山區預測風力皆已達到停止上班上課的標準，決定於今（11）日全面停班停課。SOGO百貨中壢店、華泰名品城也宣布停業一天。

配合市府指示，遠東SOGO百貨中壢店昨晚10點發出公告，表示將於11日全天停止營業，以維護顧客、專櫃人員與員工的安全。SOGO表示，雖適逢年度週年慶大檔期，仍將營業日順延一天，至17日結束，其他分店則照常營運。

中壢店停業消息曝光後，不少網友於官方粉絲專頁留言表達支持，認為SOGO此舉顧及員工權益與人身安全，有網友留言「支持有良心的決定！櫃姐們也能喘氣休息一天，後天能更有活力繼續拼業績」、「很照顧員工安全很棒」、「良心企業」。

同樣位於桃園中壢的華泰名品城，也於10日晚間11點30分左右發布消息指出，根據最新氣象資訊，11日預測桃園地區將出現9至10級強陣風，為顧及顧客與工作同仁安全，決定當日全天暫停營業。

至於中壢大江購物中心，則表示將視當日天氣狀況，預計於11日上午8至9點之間，公告是否營業。

（圖／翻攝臉書／SOGO 百貨 中壢店）

