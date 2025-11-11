鳳凰颱風今（11）日逐漸進入台灣西南方近海，但強度持續減弱，已將為輕颱，預計12日通過台灣南部陸地機率高，但新北市災害應變中心僅二級開設。因此新北市稍早宣布，明天上班上課。

新北市政府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，新北市明尚未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，於晚上8時宣布明日照常上班及上課。

侯友宜說，明天的狀況會比今天狀況更好一點，整個暴風狀況遞減當中，預計禮拜四凌晨就出海、減低為熱帶性低氣壓，新北市應該不會納入警戒區，所以現在還是維持二級開設，不是一級開設。

但侯友宜還是提醒要全民戒備，今天新北其實是受到外圍環流跟東北季風產生的共伴效應影響，風雨是最強的，但新北因為有屏蔽，所以無風無雨。

侯友宜仍提醒，整個東北角和山區一樣是有達到停班課的標準，所以今天為何停班課的七區都在山區或靠近東北角，因為今天雨量高，強調「科學判斷還是很精準」。

侯友宜強調，新北市主要備戰是在今天晚上，因為郊區還是8級到9級的強風出現，偶有十級陣風，並且不管是北海岸、東北角，累積雨量一樣有達到300毫米至400毫米，算豪雨等級，所以還是要注意，並指出瑞平雙貢地區預計撤離601人，希望有驚無險。