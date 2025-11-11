三星分局英士派出所所長葉文獻、警員初志強及牛鬥派出所所長楊文清、警員吳學仁等人冒著風雨協助村民撤離。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭山區降雨不斷，大同鄉英士部落因位於土石流紅色警戒區，為確保居民安全，大同鄉災害防制中心今（11）日下午3時起決議啟動預防性撤村措施，並將村民安置於大同鄉復興村活動中心，共13人，村民9名至大同鄉復興村活動中心，其餘4人自行依親。

三星分局英士派出所所長葉文獻、警員初志強及牛鬥派出所所長楊文清、警員吳學仁等人接獲通知後，立即趕赴現場，冒著風雨協助村民撤離。警方逐戶查訪，確認無人遺漏，並親自攙扶行動不便的長者上車，確保撤離過程平安順利。

現場大雨滂沱、道路泥濘，員警合力搬運村民物品與行李，協助他們前往安置中心，過程中不時可見警民同心、互相扶持的溫暖畫面。

三星分局長陳俞佐指出，颱風期間山區土質鬆動，極易發生落石及坍方，呼籲民眾非必要切勿進入山區，以免發生意外。他強調，警方將持續與各單位合作，全力投入防災與救援行動，守護山區居民的生命安全。