輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象署預估颱風登陸地點下修至高屏地區，對此，屏東縣災害應變中心11日上午8時提升為一級開設，並在滿州鄉、霧台鄉共撤離110人。縣長周春米召開第一次工作會報時表示，屏東已列為警戒區域，各單位務必落實防颱措施，並強調年末颱風來襲，仍需全面提高戒備，呼籲鄉親做好防颱準備，減少不必要的外出，以維護自身安全。

周春米表示，11月中仍有颱風來襲，已超出民眾可預期的範圍，隨著輕颱鳳凰持續北上，中央氣象署11日凌晨5時發布陸上颱風警報，預估登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區將出現豪雨情形，山區、沿海及低窪地區也須注意潮汐引發的淹水問題，因此提醒鄉親務必加強防颱整備，災害應變中心各單位將持續保持警戒，全力守護鄉親安全。

周春米進一步指出，為確保排水及防洪設施正常運作，責請水利處、第七河川分署及各公所，適時調度抽水機並備妥各項防汛物資，並請農田水利署屏東管理處落實閘門啟閉檢查及排水系統巡檢，同時要求環保局、台電公司及公所加強維護微電網系統功能正常運作，已確保災害來臨時電力穩定供應。

因應風雨逐漸增強，周春米也指示城鄉處加強檢查縣內鷹架、路樹、太陽能光電板及廣告招牌等易掉落物品。另針對縣內坡地災害高風險區及土石流易成孤島地區，周春米也要求民政處、社會處、長照處及原民處加強督促各鄉鎮公所，落實疏散撤離及收容安置，並請農業處加強宣導養殖漁業落實相關防護措施，強化停泊船隻繫纜作業。

屏東縣災害應變中心表示，恆春半島從11日至15日將受外圍環流及東北季風影響，屏東山區從11日晚間起至13日間，預估有豪雨等級以上降雨機率，沿海地區則在12日至13日間須防範強陣風與短時強降雨，提醒各單位及公所加強巡查邊坡、排水設施，及早完成防颱整備作業。