今年編號第26號颱風「鳳凰」已減弱為輕度颱風，今(11)日下午2點時的中心位置約在鵝鑾鼻的西方約120公里處，以每小時7公里速度，向北北東進行，7級風平均暴風半徑220公里，對台灣南部構成威脅；金門地區雖未列入警示範圍，仍受其暴風圈及外圍環流影響，災害應變中心於午間三級開設，各防災單位人車機具待命，全力備戰颱風可能帶來之各種災害。

依金門氣象站資料顯示，今天金門平均陣風約7級，入夜後至明天凌晨維持7至8級，降雨部分則以短暫陣雨為主；颱風鳳凰有東移趨勢，暴風圈也不會接觸到金門，但仍須注意外圍環流造成強風，提醒民眾應做好防颱準備。

金門災害應變中心今日中午三級開設，各防災單位人車機具待命，全力備戰鳳凰颱風可能帶來之各種災害。(圖／金門縣消防局提供)

縣府工務處已針對過往積淹水熱點已完成區域匡列並展開排水系統檢查，包含金沙鎮堤南抽水站、金城鎮浯江抽水站、金寧鄉慈湖農莊排水系統、烈嶼鄉中墩自動抽水機等設施皆已完成測試運轉，確保抽排水功能正常。

海空交通部分，立榮航空台北往返金門航班B7-8835、B7-8836，台中往返金門航班B7-8965、B7-8966，高雄往返金門航班B7-8927、B7-8928取消；華信航空台北往返金門航班AE-1279、AE-1280取消。小三通金門水頭至廈門五通、泉州石井航線雙向全天停航。提醒旅客搭機、搭船多利用網站、APP查詢最新交通動態。