屏東縣恆春文化中心劇場館原訂15日舉行開幕啟用，同時有萬人牽手護古城、南門光雕等活動，因颱風「鳳凰」來襲，活動延至12月6日舉行。

屏東縣政府文化處表示，恆春文化中心繼去年民謠館啟用後，劇場館原訂將於15日正式啟用，開幕當天在恆春古城4座城門同步展開「萬人牽手護古城」行動，優人神鼓、恆春半島民謠及古謠傳唱、光雕展演，共同點亮恆春建城150周年的歷史記憶。

恆春文化中心劇場館原訂15日舉行開幕啟用，同時有萬人牽手護古城、南門光雕等活動，因颱風「鳳凰」來襲，活動延至12月6日舉行。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

文化處指出，開幕展演原訂東門由「優人神鼓」演出《築．城》揭開序幕、西門邀請恆春與滿州民謠團隊吟唱土地記憶、南門由在地音樂創作團體「你太白了去曬黑」唱出老調新聲、北門則由高士古謠以排灣古調唱出族群共生之歌，古城共演展現多元共融的文化風景。

文化處表示，因鳳凰侵襲，為確保民眾安全，包括劇場開幕、萬人護城、南門光雕等活動，一併展延至12月6日。恆春南門圓環的光雕展演，12月6日、7日晚間6時至10時，每半小時一場，每場次5分鐘，結合《山海樂章》交響樂與原住民古謠，以光影與樂章演繹古城150年來的歷史風華。

文化處說明，恆春文化中心由台灣新銳建築師獎得主王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築整合海洋文化、古蹟等特色元素，以文化港灣為隱喻，曲牆地景式的建築外觀與古城牆相互呼應，轉譯出承載多元演藝與文化傳承的船型設計。新完工的劇場館為地下1層地上5層，規畫670席座位演藝廳、200席視聽室以及演出排練空間及商業服務空間。