桃園今天（11日）放颱風假，過去不少娛樂行業、百貨公司遭質疑，明明放颱風假卻仍正常營業，不顧員工安危，而這次遠東SOGO中壢店及華泰名品城都休業1天，在社群網路上引起討論，不少網友大讚這2間業者是佛心公司，重視員工的企業才是好公司。

輕颱鳳凰還未登陸台灣，外圍環流與東北季風形成的共伴效應，今日已在台灣各地降下大雨，桃園市今日停班停課，市長張善政解釋因桃園多區風力超標，考量通勤跨學區是常態，決定全市統一放假。

桃園市議員黃瓊慧今日在Threads發文，指在桃園的百貨公司中，僅遠東SOGO中壢店及華泰名品城停業，讓她認為這兩間企業很有良心，「考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想用新台幣支持！」

網友也紛紛留言說「感謝他們決定休業1天」、「個人覺得，既然放颱風假，娛樂場所應該都不能營業才對」、「好的企業可以成為守護天使，等好天氣一定上門光顧」、「SOGO現在正在周年慶耶，公司願意停業蠻佩服的」、「颱風假就是要在家避難，不營業才是對的」、「今天只出一次門買早餐而已，午餐自己煮泡麵吃」、「只賺該賺的錢，真的很棒耶，希望其他業者也能跟上好榜樣」。