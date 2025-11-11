經濟部長龔明鑫今（11）日陪同總統賴清德出席「第79屆工業節慶祝大會」後受訪，針對媒體報導中油第三接收站（三接）工程涉嫌浮報預算一事，他回應指出，中油已發布聲明澄清，整體採購與預算編列均依法進行，工程金額並未有外界指稱的暴增情況，經濟部政風單位也將針對新情資再度調查釐清。

龔明鑫表示，依照程序，中油會先委託顧問工程公司進行整體規劃，該案由台灣世曦負責規劃，並向三家廠商訪價後才編列預算與辦理招標。他強調，「中油公司都有依程序辦理，第一次標未達三家流標，第二次標價與第一次相同，並無增加預算的情況。」

他進一步指出，早在2024年時，曾有落標廠商檢舉類似內容，經濟部政風單位當時已展開調查，結果並未發現不法行為，「如果現在有新的事證，我們會再調查一次，確保一切透明、公正。」

針對鳳凰颱風減為輕颱，他強調，經濟部及台電防颱準備未鬆懈，「總統與院長中午都已前往應變中心了解狀況，我們會持續待命，直到颱風完全離境才會解除警戒。」

此外，媒體詢問美國啟動十座核電廠建設貸款支持計畫的看法，龔明鑫表示，AI算力需求推升電力需求，美國此舉屬前瞻性佈局，台灣方面，台電每年皆預估未來用電需求，「到2030年的電力需求都已納入規劃，不會有缺電問題」。

他也再度澄清，外界傳「總統指示不要發展綠電」並非事實，「總統今天也再次強調，要持續加強綠電發展，這點請大家了解。」