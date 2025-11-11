輕度颱風鳳凰晚間6點中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約290公里，正逐漸進入台灣西南方近海。氣象粉專「台灣颱風論壇」分享過去2天累積降雨排名，前10名都集中在宜蘭縣，呈現淺紫色的高降雨情況。另一粉專「天氣風險」預估，鳳凰颱風明（12）日深夜可能就在台東沿岸出海，隨後減弱為熱帶性低氣壓。

粉專「台灣颱風論壇」在臉書分享過去2日累積雨量，由高到低排序為宜蘭東澳嶺765mm、西冒山731mm、清水538mm、永樂國小530mm、新寮（1）521mm、出水溪482.5mm、東澳471mm、寒溪460mm、東山454mm、花改蘭陽分場436.5mm。此外，粉專提醒，宜蘭蘇澳時雨量達118mm，南方澳、蘇澳多地已淹水，猛烈雨勢持續中。

該粉專指出，過去39小時，宜蘭東澳嶺雨量已達765mm，而且持續累積中，至於各界關心的花蓮光復，光復市區雨量約176mm，萬榮153mm，位於光復山區的太安測站達307mm。

粉專「天氣風險」則分析，鳳凰颱風暴風圈邊緣預估將在周三（12日）凌晨過後開始接觸南部沿海，並且在周三白天期間逐漸涵蓋到雲林、南投以南陸地還有花蓮、台東地區，颱風中心有機會在周三傍晚過後於高屏沿海一帶登陸，接著很快的穿過南部上空，深夜就可能在台東沿岸出海後繼續進入東部海面。

該粉專進一步指出，鳳凰出海後強度將會減弱為熱帶性低氣壓並且逐漸遠離，但殘餘水氣配合東北季風再度移入，迎風面北部、東北部一帶在周四（13日）清晨到中午前這段期間，可能會再有一段雨勢跟風力增強的情況，不過因為颱風已經是強弩之末，風雨雖有但應該影響程度也較為有限。