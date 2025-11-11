明天受到鳳凰颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前西伯利亞有冷源高壓正在醞釀中，預計將在下周一（17日）起南下影響台灣，部分模式預測將達到冷氣團。氣象署則預報，下周二（18日）低溫，中部以北及宜花僅有15~17度。

「觀氣象看天氣」在臉書發文指出，據歐、美、德傳統物理模式最新資料，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計將在下周一起南下影響台灣。根據最新模式預估，屆時850mb（約1500公尺）高度0～3度線將壓境北台灣，換算平地氣溫僅約13～15度，相比於本周還有21～23度的低溫，降溫幅度非常明顯，部分模式還預估將達到冷氣團（台北站氣溫小於14.5度）標準。

粉專提醒，一周內氣溫將會劇烈變化，周三（12日）還有颱風可能登陸，不到一周的時間，下周一又有逼近冷氣團規模的冷空氣來襲，溫降幅度會相當有感。

氣象署則是預報，下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周二中南部山區亦有零星短暫雨。下周一低溫西半部、宜花及澎湖18~21度，台東23度，金門17度，馬祖15度；下周二低溫中部以北及宜花15~17度，南部、台東及澎湖19~20度，金門14度，馬祖13度。