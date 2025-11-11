曾經席捲全亞洲的男子天團F4，由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成，並在今年7月驚喜合體回歸樂壇。然而，日前有消息傳出，未來的重啟計畫將以F3形式登場，傳聞朱孝天因先前爆雷、意外洩露計畫內容遭排除在外，對此，朱孝天也發聲回應了。

根據陸媒《紅星新聞》報導，關於F4無法全員合體的傳聞，媒體向朱孝天方面詢問，但相關人士僅稱：「我們也不清楚什麼情況」，而追問朱孝天是否在未演唱會進行準備？相關人士則低調回應：「目前不方便透露」，十分神秘。

另外，朱孝天今年7月坦承主動退出F4群組，「你們沒有辦法明白，4個人如果分屬4個公司，或是4個人自主在做事情的時候，這個事情會有多複雜」，所以他把演出相關事宜全權交由主辦方處理。不過，提到4人不合的質疑，他也無奈強調，「我們沒有不合，中間沒有什麼不愉快的事情，我就是覺得人與人之間感情淡一點就好了」。

如今傳出F3將在12月於上海開唱，朱孝天被指在直播說溜嘴合體計畫，團隊擔心造成後續困擾，忍痛讓F4合體破局，對於變成F3的原因並未透露太多，但相信音樂證實F3會有全新音樂活動，並將與五月天阿信展開合作，同時阿信也擔任演唱會製作人，「以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主」。