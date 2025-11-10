今年第26號颱風「鳳凰」逐漸接近台灣，氣象署已在今日下午5時40分發布海警，並指出颱風未來有微幅增強空間，今晚至明天共伴效應影響，東半部、大台北山區嚴防豪雨以上降雨。

根據氣象署資訊，鳳凰台灣10日下午5時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 490公里處，目前海上警戒範圍為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部。

氣象署科長林秉煜今日晚間表示，鳳凰颱風北上接近台灣過程有微幅增強空間，儘管目前氣象署僅發布海警，但今晚至明天，東半部、大台北山區嚴防豪雨以上降雨。

他表示，今晚至明天，受共伴效應影響，東半部、大台北山區、恆春半島防豪雨以上降雨，明晚後雨勢趨緩，但南部降雨機率較高，周三隨著颱風北上，中南部、花蓮、台東陣雨，可能有大雨或豪雨，不過東半部降雨與周二相比，將明顯趨緩，周四颱風遠離，北台灣仍要留意局部較大雨勢。整體降雨要等到周五後才明顯緩和，屆時北台灣有局部零星陣雨。

至於風力，氣象署表示，10日下午至11日晚上台中市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣含蘭嶼、綠島、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署表示，目前各地浪高約3米，東南部已出現6米浪高，今明兩天台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其台灣東南部含蘭嶼、綠島、南部、恆春半島沿海及澎湖將有5至6米以上浪高。