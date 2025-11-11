鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。氣象署表示，今（11）日桃園以北、東半部地區及恆溫半島降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨，宜蘭地區已出現局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部或零星降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，雖然颱風強度持續減弱，共伴效應已是尾聲，但是雨量仍威力驚人，今晚到明天（12日）中南部民眾也要注意。

吳聖宇表示，根據氣象署觀測資料，今天傍晚東北角的瑞芳以及宜蘭的南澳、蘇澳、東山、羅東等地時雨量超過60毫米，冬山站及東澳嶺站甚至時雨量破百毫米，「看起來已經是共伴效應的尾聲，但卻是威力驚人」，其中東澳嶺今天到傍晚接近18時的累積雨量達658毫米，蘇澳、冬山的累積雨量也都超過400毫米，豪大雨區範圍小而紮實。

吳聖宇說明，隨著颱風逐漸北上，預期共伴效應的區域會緩慢北移到北部、東北部海面，接著主要是颱風環流影響天氣，雖然衛星觀測資料顯示颱風強度持續減弱，環流風雨可能不大，不過因為東北季風加持，明晨暴風圈觸陸後，台中以南沿海地區預報有10級陣風，是輕颱該有的風力水準，因此中南部民眾不能掉以輕心。

氣象署分析，今晚明晨由於共伴效應逐漸北抬，大台北地區尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭地區有短延時強降雨，花東地區也持續有雨；明天白天受颱風外圍環流影響，澎湖地區、南高屏地區有明顯降雨，並有局部大雨，花東地區相對緩和，但仍有局部大雨；明晚後天（13日）清晨颱風持續向東移動，颱風若在台灣上空，花東有局部降雨，北台灣尤其大台北、桃竹苗有局部大雨或較大雨勢。