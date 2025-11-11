共伴效應打頭陣，13縣市豪雨特報，其中宜蘭達超大豪雨等級。（圖／中央氣象署）

中度颱風鳳凰持續進逼，中央氣象署今天（10日）凌晨5:30發布陸上颱風警報，目前颱風中心位置已來到鵝鑾鼻的西南方約380公里之處，其外圍環流與東北季風的共伴效應也開始發威，13縣市豪雨特報，其中宜蘭為超大豪雨等級；台北、新北、花蓮與台東也達大豪雨等級，務必慎防致災性雨勢。

氣象署數據顯示，目前鳳凰以每小時11公里速度持續向北北東前進，路徑再度東修，預估將從南部登陸，高雄、屏東首當其衝，並於宜蘭、花蓮一帶出海。過去3小時由於海面環境不利颱風發展，鳳凰強度有所減弱，中心氣壓已提升至970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，但暴風圈仍維持半徑250公里，北部、東部受到共伴效應影響，中部、南部沒有中央山脈保護，對全台仍具有極大威脅。

吳德榮表示，鳳凰路徑又有略為南修，仍有修正空間。颱風將於13日減弱並遠離台灣，除北部仍有局部大雨外，其他地區天氣好轉。（圖／取自洩天機教室）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，鳳凰因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切的增大，強度持續減弱，範圍也會隨之縮小，符合11月北轉侵台颱風的特性。而根據歐洲（ECMWF）最新系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑略為南修，在台灣西南方海面偏北轉西北，從台灣西南部進入，東部岀海；不過個別模擬也有許多結果分散在兩側，顯示路徑仍有不確定性，不排除未來持續調整。吳德榮說，今天鳳凰外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防「大量降雨」致災，到了明天（12日）鳳凰持續減弱，但隨著颱風本體移入，仍會帶來局部性豪雨及強風的威脅，今、明兩天背風面偶有局部短暫乾熱的空檔出現。

氣象署也針對全台13縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣為超大豪雨等級；台北市山區、新北市山區、花蓮縣、台東縣山區大豪雨等級；基隆北海岸、新北市平地、台東平原與屏東山區豪雨等級；台北市區、新竹、苗栗、台中、南投與高雄山區為大雨等級。

此外，根據氣象署最新風雨預報顯示，目前全台已有14縣市風雨達到停班、停課標準，新增的是新北市區的濱海鄉鎮，將出現10級陣風；其他則有桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮以及外島的連江縣、金門縣與澎湖縣；雨量部分則是台北市、花蓮、台東達標。