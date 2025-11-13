新北市淡水區真理街上的真理大學內，13日傍晚5時許，大學內的一間研究室內發生火警，消防局接獲報案校園內有火警發生，轄區分隊趕抵現場後，發現已經有校內人事做初期滅火，立即佈水線進入協助降溫，所幸火勢並無擴大，但校內保全因為協助滅火有受到輕微嗆傷，隨後由救護車送醫檢查，而詳細起火原因還有待調查釐清。

據了解，起火地點位於真理大學內的其中一間研究室，當時獲報研究室內有火警發生，保全第一時間衝到教室內用滅火器進行滅火動作，消防隊獲報到場時，火勢已經被撲滅，隨後立即灑水協助降溫。

初步檢查，起火地點位於研究室內的冷氣機跟牆壁，燃燒面積約0.5平方公尺，懷疑是電線走火，但還有需火調人員調查釐清。

而當時第一時間進行協助滅火的29歲保全，疑似在滅火時意外嗆傷，呼吸道感到不適，經現場救護人員檢傷後，所幸並無外傷，隨後給氧治療並送醫檢查，至於這起火警詳細起火原因，還有帶火調人員調查釐清。