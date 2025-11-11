中颱鳳凰今天（11日）清晨6時已來到鵝鑾鼻西南方約370公里處，中央氣象署發布海上、陸上颱風警報，首波陸警範圍包括高雄、屏東及恆春半島，並針對全台13縣市發布超大豪雨、大雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇」昨深夜表示，鳳凰接下來將進入環境條件較差的區域，會讓它的強度逐漸減弱，「這12小時非常關鍵，將牽動它靠近台灣時的強度，也影響登陸點附近的風雨大小」。

中央氣象署表示，受東北季風與鳳凰外圍環流形成的共伴效應影響，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島都有雨勢，尤其大台北山區、東半部地區的降雨集中且持續，山區民眾請注意坍方、落石、土石流，同時須留意溪水暴漲問題。

「台灣颱風論壇」昨天深夜表示，鳳凰颱風中心附近對流旺盛，整體結構維持得很好，但今日白天後，鳳凰進入環境條件較差的區域，包括風切增強、海水熱焓量降低、乾空氣入侵，會讓鳳凰的強度逐步減弱，「這12小時非常關鍵，將牽動它靠近台灣時的強度，也影響登陸點附近的風雨大小」。

氣象專家林得恩也指出，鳳凰與東北季風形成的外圍環流，今天影響最為明顯，大台北山區、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣都已發布豪雨、大豪雨警戒，降雨會集中、持續且顯著，桃園市、屏東縣及連江縣今天則要注意強風，今日平均風已達到9級，陣風更可能達到11級以上，其他地區平均風力也有6級，陣風達到8級，外出一定要注意安全。