新北市野柳港西路11日傳出土石崩落意外，幸未造成人員傷亡。（萬里區公所提供）

新北市野柳港西路11日傳出土石崩落意外，幸未造成人員傷亡。（萬里區公所提供）

受颱風鳳凰外圍環流影響，新北市萬里區雨勢不斷。中央氣象署11日清晨5時30分發布陸上颱風警報，野柳里港西路國聖公墓旁即傳出土石崩落意外，大量巨石滑落佔據車道，幸未造成人員傷亡。萬里區公所獲報後緊急調派搶災廠商進場清理，經歷約3小時搶修，路面於上午8時32分恢復通行。

警方表示，野柳派出所於清晨5時15分接獲民眾報案，指稱港西路靠近核2廠進水口一帶傳出「山壁崩落、落石阻路」。員警5時20分即趕抵現場，發現多塊巨石散落在濕滑的路面上，部分石塊重達數噸，立即拉起封鎖線並設置警示錐筒，防止車輛誤入。萬里區公所工務課於6時45分派廠商到場，使用破碎機具將巨石擊碎後分批清運。

儘管天候惡劣、風雨持續，搶修人員仍冒雨作業。至上午8時15分完成落石排除，並於8時32分清洗路面後恢復雙向通車。現場並無人員受傷或車輛損毀，出動警力2名協助警戒與交通疏導。