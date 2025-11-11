鳳凰颱風逼近台灣，新北市長侯友宜11日上午主持新北市災害應變中心工作會報，侯友宜提醒，11日是雨量風力最大的時刻，新北市東側、南側山區雨量會達到豪雨等級，強陣風也會達到8級，剛好適逢漲潮、滿潮，沿海要特別注意長浪，民眾不要從事釣魚、觀浪及至山區事活動。

依中央氣象署11日上午8時30分最新情資顯示，鳳凰颱風已降為輕颱，目前位於新北市南南西方約680公里海面，以時速12公里向北北東轉東北方向移動，7級暴風半徑縮小為220公里，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，北上過程有減弱趨勢，且尚未將新北市納入海上及陸上警戒區域範圍。

依據新北市府氣象團隊與台大天災中心綜合情資研判，11日受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響最為劇烈，新北市全天壟罩在風雨之中，郊區的強陣風可能會達到8級以上，北海岸、東北角和東、南側山區的日累積雨量有達到豪雨等級的機率。

截至上午8時30分止，新北市災害應變中心共計受理8件，包含鐵皮圍籬倒塌、停電、落石等通報案件，均已派員處置中，無重大災情發生。

侯友宜於上午8點30分召開第2次工作會報，要求市府團隊應嚴加戒備、全力以赴，日前豪雨造成的歷史災點已做好邊坡加強防護、區段封路及預置搶修機具等措施。

10日北海岸及東北角有觀測到3米以上的大浪，消防局、警察局、各區公所及海巡單位已執行觀浪勸離作業，累計勸離民眾達134人次；另雙溪區也針對土石流潛勢區保全戶預防性疏散撤離，加上10月下旬受邊坡滑落影響的新店區錦秀社區、碧瑤山莊，已累計撤離達99人，其中11人分別收容於活動中心及合約旅館，其餘均為依親，各區公所也持續給予關懷。

侯友宜指出，依氣象署風雨預報情資綜合研判，11日瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林、烏來等區停止上班上課，環保局已重新規畫垃圾清運時間、交通局已開放部分紅黃線停車及調整YouBike、公車動態，教育局已協調相關學校提出最大彈性的教學備案，市府團隊持續辦理各項防颱整備作業。