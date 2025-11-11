11月11日23:40鳳凰颱風警報記者會（CWA氣象署）

輕度颱風鳳凰正朝台灣南部陸地逼近，中央氣象署持續發布陸上海上颱風警報，今（11）日深夜鳳凰颱風在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖將構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

11日23時的鳳凰颱風中心位置在北緯21.0度，東經119.0度，即在鵝鑾鼻的西南西方約220公里之處，以每小時8轉19公里速度，向東北轉東北東進行。近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，七級風平均暴風半徑200公里。

氣象署預報科科長林秉煜表示，新增陸上警戒區域包含雲林、南投、花蓮、澎湖，降雨警戒則是宜蘭及新北的貢寮、瑞芳，有超大豪雨的可能性，颱風中心最快明天下午到傍晚接近屏東的陸地，明天晚上到深夜從台東及屏東交界處出海。

宜蘭及新北的貢寮、瑞芳有超大豪雨降雨。（氣象署）

目前鳳凰颱風雲系呈南北狹長狀，代表強度正在持續減弱，暴風圈也有縮小趨勢。台灣附近浪高大概約3至5米，明天南部、恆春半島及澎湖、馬祖可能有5至6米的浪高。風力部分，明天清晨到白天，嘉義以南沿海風力有9到10級陣風，下午隨颱風接近，南高屏內陸有8到9級的陣風，後續台東沿海也會出現9到10級陣風。

降雨部分，今晚5點至9點，宜蘭地區時雨量有一百毫米左右，目前強對流雲系已經移至北海岸及新北，宜蘭雨勢稍減緩，下半夜基隆北海岸及新北的雨勢會加劇，花東山區受颱風環流影響，有持續性降雨。

定量降水預報。（氣象署）

明天白天花東地區雨勢稍微緩和，台南、高雄、屏東則會出現強降雨，但時間大概持續半天左右，明天晚上到周四白天，受東北風影響，新竹以北有較大雨勢。