2025年11月11日苗栗縣／大千健康醫療體系公告，11月12日早、午門診正常開診，夜間門診暫停服務；急診、洗腎及影像檢查等項目維持照常，提醒民眾防颱期間留意就醫安排。（大千醫院提供／呂麗甄苗栗傳真）

2025年11月11日苗栗縣／為恭醫院（暨宏仁診所）因應鳳凰颱風來襲，11月12日門診上下午照常、夜間暫停，急診、住院、手術及透析照護維持正常服務；健檢中心、放射腫瘤中心及宏仁診所復健科則全天暫停。（為恭醫院提供／呂麗甄苗栗傳真）

因應鳳凰颱風來襲，苗栗縣政府宣布11月12日全縣停班停課，衛生福利部苗栗醫院、大千健康醫療體系及為恭醫院均表示，急診與必要醫療服務照常運作，並提醒民眾提前掌握就醫資訊與行程。

衛生福利部苗栗醫院指出，颱風期間上午門診照常，急診24小時持續開放，洗腎室、住院照護、檢驗科、放射科及藥劑科亦配合上午門診提供服務。不過，下午與夜間門診暫停，開刀房僅急作及住院手術照常，生檢室及心導管室僅急作服務，健檢、兵役體檢、高檢業務、復健治療、高壓氧、醫學美容、靜脈雷射及餐廳等業務全面暫停。院方提醒民眾，如有就醫需求，可提前洽詢電話037-261920，或參考官方公告。

大千健康醫療體系表示，11月12日早、午門診維持正常，但夜間門診暫停。全天暫停服務項目包括核子醫學科、牙科、康美美學中心、健檢中心、高級健檢中心及癌症篩檢櫃台。夜間仍提供急診、住出院辦理、洗腎，以及已預約的電腦斷層、核磁共振或特殊攝影檢查服務。民眾可透過線上預約系統安排門診，晚間住院手續請至醫療大樓一樓批掛櫃檯辦理。

為恭醫院（暨體系宏仁診所）表示，為保障民眾就醫需求，急診、住院、手術及透析照護照常服務。門診、牙科、檢查及復健治療上下午照常服務，夜間暫停。健檢中心、放射腫瘤中心治療及宏仁診所復健科則全天暫停服務。健康巴士與院區交通車則維持正常行駛。

院方提醒民眾，如有就醫需求，可先行電話洽詢為恭醫院（037-672311、037-676818）或宏仁診所（037-241119），亦可透過醫院官網（https：／／cmu.weigong.org.tw／）或下載「中國醫點通」APP查詢最新門診資訊。若已預約但因颱風影響無法到院，可致電聯繫重新安排，或使用官網掛號系統調整日期。