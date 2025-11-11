颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪大雨特報，宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨。氣象署另針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。

氣象署下午發布豪、大雨特報，宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨；基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、花蓮縣、蘭嶼綠島有局部豪雨或大豪雨；台北市山區、新北市平地、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣有局部大雨或豪雨；台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署另針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署預報，明日（12日）、周四（13日）颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，12日颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；13日隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。