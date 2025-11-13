蘇州「1500年歷史」寺廟遭惡火，傳施耐庵曾在此隱居創作。（星島頭條youtube頻道）

唐代著名詩人杜牧詩中「南朝四百八十寺」之一、擁有1500年歷史的永慶寺，昨（12）日驚傳嚴重火災；其標誌性建築「文昌閣」幾乎被燒至殆盡，現場黑煙瀰漫、火舌不時竄出。值得關注的是，元末明初文學家施耐庵曾在此隱居創作。詳細起火原因仍待當局調查。

據陸媒《極目新聞》報導，大陸蘇州張家港市鳳凰山景區永慶寺12日上午11時許發生嚴重火災，其中「文昌閣」被大火吞噬，木構部分幾乎全毀，只剩混凝土框架，現場滿地焦黑瓦礫。

從目擊網友曝光影片可見，山中樓閣燃起熊熊大火，整座建物冒出濃煙，火舌從縫隙間不斷竄出。由於文昌閣位於鳳凰山頂，也令人擔心附近樹木與山林是否會助長火勢。

鳳凰山景區工作人員證實並向《極目新聞》表示，當時11點多正準備吃午飯時，閣樓內就突然失火。目擊者也指出，自己站在遠處看見大火從下方燃起，不久火焰便竄上樓頂，隨後警消人員立即趕到現場。

張家港市鳳凰鎮人民政府發布通報指出，目前火勢已經撲滅，所幸事故未造成人員傷亡，也未對周邊山林造成影響。不過，失火原因仍待進一步調查。

永慶寺位於鳳凰山麓，初建於三國時期東吳赤烏年間，南朝梁武帝大同二年（536年），侍御史陸孝本舍宅擴建，遂名聲大振。至今已有1500多年歷史，為「南朝四百八十寺」之一。

位於蘇州的永慶寺，鼎盛時期與鎮江的金山寺、杭州的靈隱寺齊名，是佛教信眾朝聖參學的聖地。失火的文昌閣為1993年重建，是永慶寺標誌性建築之一。據傳著有《水滸傳》的元末明初文學家施耐庵，曾隱居於此創作，並留有洗硯池、磨劍石等遺跡。