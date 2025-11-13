全球建築產業永續腳步走下坡。根據英國皇家特許測量師學會（RICS）最新報告指出，越來越多建築公司停止計算「隱含碳」（embodied carbon），也就是建築在開採、製造與施工所有過程中所產生的碳排放。報告指出，高昂的初期成本、不明確的回報，以及地緣政治不穩，正成為綠色建築投資的3大阻力。

RICS擁有超過 150 年的歷史，致力維護行業標準並激勵現任及未來的專業人士，足跡遍佈全球 140 多個國家，包含土地、房地產、建築和基礎設施開發與管理等等。

除中東和非洲以外，所有地區對綠色建築的需求成長均放緩，尤其是在過去 12 個月。美洲地區的降幅最大，歐洲和亞太地區的需求也出現降溫。（圖取自RICS 2021-2025 年永續建築指數）

RICS11日發表有關全球綠建築研究報告，蒐集來自36國、超過 3,500 名不動產與營建專業人士的意見。結果顯示，儘管「永續發展」依舊是業界熱門議題，但實際落實綠色施工與碳排管理的進展正陷入停滯；調查中有46%的建築專業人士坦言未對工程進行隱含碳排評估，情形比前一年還高；僅有 16% 的人表示碳排數據真正影響了材料選擇。

其中，建築環境目前約占全球碳排放量的40%，其中隱含碳排預估在 2050 年前將佔新建工程排放的一半。RICS 呼籲各國政府制定明確的脫碳路徑、推廣並強制執行評估和報告、設定碳排放量，並擴大生物多樣性保育措施等等。

亞洲永續需求放緩 僅中東與非洲逆勢成長

在亞太地區，綠建築需求成長速度也明顯趨緩，與全球趨勢一致。其中，美洲地區的降幅最劇，歐洲需求同樣冷卻，唯有中東與非洲（MEA）地區的綠建築需求仍持續上升。

儘管如此，仍有約40%的受訪者指出，市場對綠色建築的需求在增加。不過感受到「顯著成長」者不到1成，另有6成表示變化不大；報告指出，這種趨勢與美國帶動的政策轉向與商用不動產市場週期疲軟密切相關。

高成本與認知落差成挑戰

建築環境永續發展投資的主要障礙是高昂的起造成本。此外，從分析圖表發現，美州地區在「缺乏政府激勵、津貼」排名最高、亞太地區則在「綠色房地產的消費者/租戶需求不足」方面排名最高。（圖取自RICS 2025 年全球永續發展報告）

報告指出，「高額前期成本」與「報酬不確定性」是建築業投入永續的最大障礙，亞太地區受訪者中有40%也認為投資人缺乏環保意識。更值得注意的是，亞太地區在「消費者與租戶對綠色建築缺乏需求」指標中位居全球第一；換言之，亞太市場的民眾與企業對綠建築的興趣和實際需求，明顯低於其他地區，顯示市場尚未全面轉向綠色價值。

雖然碳排測量進展停滯，但對生物多樣性與自然保育的關注正在上升。全球超過6成的專業人士認為「保護生態與自然環境」是關鍵議題，美洲與中東非洲地區的認同度最高。

報告發現，投資者與租戶對「綠建築價值」的關注焦點不同：投資者重視「認證」與「氣候韌性」，而使用者更看重能源效率、室內環境品質與節水等實際營運成本；存在的差異，成為推動綠色建築發展的挑戰之一。