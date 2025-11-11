兩周前，美國總統川普和南韓總統李在明在APEC峰會場邊會面並宣布雙方已經完成拖了好幾個月的關稅與安全談判，但迄今雙方還是沒有發布任何書面協議。

韓國官員表示，這似乎與韓國要求自行打造核動力潛艦有關。李在明上個月在與川普會面時，公開請求美方同意這個想法。

南韓國防部長安圭伯周日在接受KBS節目採訪時表示，自從韓方提出要打造核動力潛艇的想法後，美方各部會似乎都需要一些時間來調整觀點。

一名南韓總統府高層上周五表示，美方已經批准首爾在潛艇上使用核燃料，但聲明文件的完成還需要時間，因為美國相關部門還在提供反饋意見，且該文件的用字遣詞也還在調整。

白宮尚未對此事作出回應。

李在明要求在韓國打造核動力潛艦的立場，似乎也與川普最近在社群媒體上的發言有所出入。川普曾發文表示，美方同意南韓建造核動力潛艦，但必須在美國的造船廠建造。分析師表示，美國是否願意轉移敏感技術，仍打上一個大問號。

南韓貿易部官員透露，關稅協議草案可被視為已經完成，在準備好發表共同聲明時就會公布。關於南韓3500億美元投資方案的備忘錄，也已經準備就緒，但尚未簽署，簽署方式與時間也尚未確定。