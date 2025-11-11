南韓官員表示，此一延誤，焦點似乎在於韓方請求美方同意，建造「核子動力潛艇」的討論上。李在明在上個月於南韓舉行的APEC峰會上與川普會晤，曾公開提出這個問題。

在會後，南韓官員說，他們將很快地公布說明，概述包括潛水艇的安全問題協議，以及川普和李在明在7月首度峰會上達成的貿易協議，包括韓國將向美國投資數千億美元，以換取美國降低關稅。

韓國國防部長Ahn週日在接受韓國電視台KBS的採訪時表示：「由於有關建造核子潛艇的問題已被提了出來，美國各個部會似乎都需要一些時間來調整自己的觀點」。

分析人士說，人們對於美國是否願意轉讓敏感技術，仍存在疑問。

李在明堅持在韓國建造潛艇的立場，似乎也與川普的意見不同。川普近期在社群媒體說，潛艦建造工程已獲得批准，但將在美國的造船廠建造。

在有關潛艇建造進行談判之前，美韓已經先就貿易達成協議。但關於投資基金結構的不同意見，阻礙了李和川普在7月會晤之後，雙方發表聯合聲明。

南韓貿易部一位官員說：「在關稅方面，草案可以看成是已經最終定稿，將在聯合情況說明書準備發佈時向公眾宣佈」。該名官員還說，關於3500億美元投資計畫的諒解備忘錄也已經準備就緒，但尚未簽署，關於如何以及何時簽署，還有待確定。