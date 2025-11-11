潮州鎮公所15日、16日在潮州日式歷史建築文化園區與建基路老街舉辦大潮祭藝文市集，來自韓國國寶級鳳山假面舞將歡樂踩街，由泰武社區主辦的傳統大力士競技也將移地潮州熱鬧登場。潮州鎮公所表示，活動如期舉行，不受鳳凰颱風影響，歡迎大家一同來感受潮洲的文化與美食魅力。

潮州鎮公所表示，大潮祭系列活動自9月起舉行系列活動，包括繪畫、攝影比賽，10月的文化慶典明華園歌仔戲演出、屏風盆栽展，11月的戀車潮現車展，以及15日、16日的藝文市集，三山國王廟的時光遶境則展至1月，一連串的活動熱鬧不斷。

潮州鎮公所指出，今年大潮祭特別邀請來自韓國的鳳山假面舞團，鳳山假面舞被列為韓國國家無形文化財，並登錄聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，以充滿節奏的舞蹈與誇張面具，演繹出充滿幽默與智慧的民間故事，表演中融合歌唱、戲劇與舞蹈，風格熱鬧又深具文化底蘊，歡迎來潮州一同感受韓國傳統藝術的魅力。

鳳山假面舞被列為韓國國家無形文化財，將在潮州大潮祭演出。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

潮州大潮祭有許多美食攤。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

潮州大潮祭有許多親子活動。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

潮州大潮祭有許多好吃好玩的特色攤位。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

鳳山假面舞15日上午10時30分在日式歷史建築文化園區演出，11時將自園區出發，沿建基路踩街到潮州戲曲館。16日上午11時同樣自園區出發，沿建基路到潮州戲曲館，下午4時在三山國王廟演出。17日上午10時30分在潮州國中活動中心演出。

潮州鎮公所指出，今年大潮祭有另一個亮點，15日上午8時至下午6時，在潮州愛國夜市停車場有傳統大力士競技，文化與力量的競技項目如搬運重物、扛沙包、傳統負重等，這不只是一次比賽，更象徵力量與榮耀的集體展演，讓來自不同背景的選手都能透過競技找到舞台。

潮州鎮公所表示，潮州不僅是美食之鄉，更擁有包括潮州日式歷史建築文化園區、林後四林平地森林園區、泗林綠色隧道等著名景點，融合自然與人文的風貌，接下來還有跨年健走、春節市集、櫻花祭，一整年精彩不斷。