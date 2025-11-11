日本岩手縣農林水產部一名33歲男性公務員佐佐木，今（2025）年6月間在中山捷運站手扶梯處偷拍女性裙底，遭當場逮獲判刑4月。由於官司尚未定讞，他仍留在台灣，豈料本月6日又在大同區南京西路犯案。對此，岩手縣政府昨（10）日再次召開記者會，向受害女性及台灣民眾道歉。

佐佐木今年6月8日準備前往機場離境時，於中山捷運站手扶梯處色心大起，持手機偷錄前方女性的裙底春光，受害人於手扶梯盡頭將其逮獲，遭聲押獲准並獲判4月徒刑，由於官司未定讞，他仍被限制出境。

當時此案傳回日本，岩手縣政府說明，佐佐木是縣內農林水產部的職員，來台為私人休假行程，因他未如期返回崗位工作，主管向其家屬詢問才知他在台因偷拍被捕。岩手縣政府指派兩名職員90度鞠躬道歉，「對於職員偷拍被捕的醜聞，我們向縣民深表歉意。」

令人沒想到的是，佐佐木6日晚間於南京西路再次犯案，持手機偷拍一位年約20歲穿短裙的女性上班族，警方獲報將人帶回，果然在其手機中發現被害人的裙底影像，還找到其他受害者的照片。佐佐木被依隱私現行犯逮捕並移送偵辦，警方也將持續追查其他偷拍案件。

據《朝日新聞》報導，岩手縣政府農林水產部副部長大森健一昨日再為佐佐木召開記者會，直言他的行為非常惡劣，「我們向受害女性、台灣民眾及縣民致歉。」

