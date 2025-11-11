「國標女王」劉真2020年病逝，享年44歲，她的先生辛龍沉寂5年後，昨(10日)選擇上廣播節目低調回歸，並分享兩首新歌和他與女兒的生活現況。而辛龍最著名的事蹟是2017年被前老闆吳宗憲爆料中了大樂透1.2億，辛龍原本第一時間疑似默認，後來又低調表示是娶到劉真有如中樂透，讓整起事件有如羅生門。

據《鏡週刊》報導，過去傳出劉真和辛龍中了上億樂透，起因是辛龍一直有買樂透的習慣，婚後用劉真的生日和兩人的幸運數字買彩券，沒想到真的中了頭彩，辛龍曾表示「好運都是劉真帶來」，並指自己更珍惜和家人相處時光，但後來改口，低調否認此事。

有網友分析挖出2015年3月24號開出的頭獎號碼為「3、4、6、9、17、24、特別號28」，除了其中剛好有劉真生日的6和9以外，3和24剛好又是開獎日期，而兩人登記結婚的日期是5月17日，種種巧合和頭獎數字不謀而合。

而辛龍的老闆吳宗憲當時在節目上暗示有人中了2億，才不用出來工作，又提示幸運兒「有留鬍子」、「老婆會跳舞」，外界便狂猜是辛龍，引發熱議後辛龍才強調是娶回劉真有如中頭獎，「可以娶這麼好的老婆，還幫我生了女兒，真的是覺得有如夢境」，而劉真後來被問此事，尷尬回應：「去問我老公啦！」又表示自己很努力工作養女兒，不願承認是中上億頭彩的幸運家庭。