辛龍自愛妻劉真2020年過世後，消失螢光幕前整整5年。10日無預警現身廣播節目復出，推出兩首創作新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉。相關人士接受《中國時報》訪問，透露辛龍在創作過程中，都會參考愛女意見，在錄製完成後，第一時間忍不住紅了眼眶。

據了解，消失的這段時間，辛龍都潛心創作，以歌曲道出正在歷經失戀的熟男心情，也成為自己最真實的寫照。辛龍這次回歸從封面、文宣到每一句話的排版，全都親力親為，連導演剪輯的畫面也逐一校對，幾乎做到「一字不差」，希望透過新作品帶給大家滿滿正能量。

辛龍推出單曲，回歸演藝圈。（自然音樂提供）

這次〈一夫當關〉MV更邀請多年兄弟「東方特快車」郭泰源力挺。相關人士透露，郭泰源接到電話後毫不猶豫答應：「辛龍想走出來，我一定挺。」甚至平常從不參與拍攝的郭妻也全力支持，辛龍出來一定要挺。由於辛龍長期未與圈內好友互動，拍攝時兩人一碰面，就自然流露出久違又真摯的兄弟情。

辛龍這段期間默默創作，連演藝圈好友都不知道他在準備什麼。他每完成一首歌，第一時間就是分享給女兒「霓霓」，女兒聽了也稱讚「很好聽」，其中最喜歡〈一夫當關〉。學習能力極快的她，耳濡目染邊聽邊唱，如今兩首歌都會哼了。貼心的女兒還成了爸爸的小老師，會主動分享聽歌的感想與意見。

被問到是否曾在沉淺期間淚崩？相關人士透露辛龍其實相當堅強，他說：「要解決問題都來不及了，哪有時間哭。」但據悉，兩首歌錄製完成後，他確實曾在錄音室紅了眼眶。儘管嘴硬否認：「我大男人，怎麼會哭！」但現場的人都看見，他聽到最終母帶完成的那一刻，眼眶泛紅、情緒激動。他強調這不是悲傷，而是看到自己一手包辦的創作終於完成，「那瞬間真的很感動。」