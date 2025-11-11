藝人劉真2020年3月22日病逝，享年44歲，她生前以優雅舞姿與溫柔形象深植人心。而她於同年2月6日發出的最後一則社群貼文，如今被重新翻出，字句間流露的深情母愛，讓人不勝唏噓。

劉真當時為愛女慶祝4歲生日，寫下滿滿祝福：「親愛的寶貝，轉眼之間你已經4歲了！和媽媽有講不完的話，說不完的故事～謝謝上天，讓妳來到我的生命裡，成為我人生中最美好的遇見。每一天都帶給我不同的驚喜和感動，媽咪希望你健康平安快樂長大！生日快樂！我的寶貝。」

貼文中附上一張照片，只見她與女兒緊牽著手，女兒手中拿著黃色卡通氣球，綁著氣質公主頭，可愛又純真。如今回首這段畫面，劉真留下的不只是優雅的舞姿，生前最後一篇貼文裡更留下永恆的母愛與溫柔。

劉真離世後，丈夫辛龍承受喪妻之痛，選擇淡出演藝圈，全心照顧女兒。直到近日，他無預警復出，接受飛碟電台《夜光家族》專訪，首度敞開心扉談起這些年的生活。辛龍坦言，太太離開後的日子，他長時間與世隔絕「大部分時間都在寫歌」，回想當時仍難掩悲傷：「我都還沒來得及跟她說內心話，她就羽化成仙。」，家中也從熱鬧變得寂靜。

談到女兒如何面對母親的離開，辛龍並沒有隱瞞，而是展現父愛與智慧，選擇以宇宙的概念陪伴孩子理解生死，「我告訴女兒，人類住在地球，但宇宙有好多星球，也許還有外星人。媽媽只是去了另一個星球。」，他也自豪表示不需要操心，女兒非常自律也很貼心「應該是遺傳到劉真」，面對家庭變故，他仍堅定地扛起父親的責任「要讓這個家更強壯更完整」。