歌手辛龍沉潛五年後，於11月10日驚喜現身飛碟電台節目《夜光家族》，這也是他在愛妻劉真離世後首度公開露面並接受訪問。他坦言，過去這段時間生活重心轉為創作與陪伴女兒，心情逐漸沉澱，表示「我愛過一次劉真，這一回就夠了」，未來不打算再談戀愛或再婚，「只想當個好爸爸」。

辛龍選擇與主持人光禹超過20年交情的節目中復出，「想一次把心裡的話說清楚。」他回憶劉真病重期間，自己長時間待在醫院、車上，守在病房外寫歌創作，希望她能康復。他語帶哽咽地說：「我甚至想過把心臟捐給她，只希望孩子能有媽媽。」

劉真過世後，辛龍全心照顧女兒。（圖／報系資料照）

劉真於2020年因主動脈瓣狹窄動手術後病情惡化，陷入昏迷，最終在3月底病逝，享年44歲。辛龍當年辦完追思會後便淡出演藝圈，至今首度復出。他坦言過去幾年「沒有時間悲傷，也沒有力氣崩潰」，只能迅速處理一切、照顧年幼的女兒。

如今，辛龍將愛與重心全數投注於女兒與音樂。他學會下廚、打理家務，笑稱「我現在很會煮菜喔！」更以朋友般的方式陪伴女兒認識母親離世的現實。「我跟她說，人住在地球，但宇宙有很多星球，媽媽只是去了另一個星球。」透過這樣的比喻，讓女兒逐漸理解生命與離別的意義。

據《三立新聞網》報導，節目播出後，外界關注辛龍是否將全面復出，對此，其前東家、經紀公司老闆吳宗憲回應：「滿滿祝福」，至於會不會邀辛龍上節目，憲哥表示：「都在圈子裡呀。繞來繞去都還是會碰到的，他要自己走出來……加油加油。」

此外，辛龍過去也曾因花50元買彩券幸運中得1.2億元頭獎。對人生起伏與命運轉折，他如今以更平靜的姿態面對，將餘生專注於創作與陪伴家人。辛龍表示，現在只希望女兒平安長大，「這樣我就幸福了。」

