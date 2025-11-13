旅遊行程有問題，不少人會連絡客服反映。一名網友向旅遊預訂平台Klook購買行程，寄電子郵件對行程問題進行投訴，卻看見客服回信時註記他是「白痴客人」，讓他感到被污辱。對此，Klook官方回應是客服同事訓練和管理不足，研議懲處改該員工，也願意提供1萬元賠償。

一名網友在Threads上分享信件截圖，自己向Klook提出旅遊行程問題，沒想到收到客服回信，卻在他的訂單編號後方加註「白痴客人」四字，讓他看了感覺被污辱，也對Klook客服很失望。

貼文引起眾人熱議，「客人付錢，結果被當白痴」、「現在的員工素質真的普遍都很低」、「怎麼樣都不能說別人是白痴吧」、「他們的客服本來就超爛，買過一次就直接永久拒絕往來」、「提告一下你就又有一筆錢可以拿了耶」。

Klook官方也留言回應，表示經過內部調查，此次是客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向原PO致歉，「我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害」。

Klook官方也說，已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。也希望與原PO親自說明和致歉，同時希望提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣，以表示歉意，強調會持續爭取親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育。