宜蘭蘇澳鎮因鳳凰颱風帶來的風雨釀不少災情，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛；行政院長卓榮泰昨（12日）勘災時提及此事，「壓壞的兩部車子不用擔心，至少我跟顧部長一人（賠）一部都沒問題」。國防部長顧立雄今（13日）表示，國防部態度一定不會讓這些官兵承擔任何責任，國防部會依據相關法令，聯繫相關單位對受損車輛做適當補償或賠償。

外交國防委員會今邀請顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。顧在會前接受媒體聯訪時提及，卓榮泰的意思，據他了解就是說，國軍官兵在辛勞救災之餘，不用去考慮到救災導致相關補償跟賠償責任，據他了解AAV-7兩棲突擊車前晚也成功救出22人，這樣的辛勞付出，國防部態度一定不會讓這些官兵承擔任何責任，國防部會依據相關法令，聯繫相關單位對受損車輛做適當補償或賠償。

媒體追問「是否透過編預算處理？」顧立雄回應，會根據相關法令規定，包括《災防法》等等，以及包括地方政府在內，一定會做適切處理，絕對不會讓任何官兵承擔任何責任。

針對救災狀況，顧立雄表示，今天在蘇澳地區派出713名官兵、65輛車輛進入協助道路清淤及居家環境廢棄物清理工作，都在進行；花蓮的部分，今天如果現場勘查後，地方、中央有需求，國軍站在全力協助救災角色，一定會全力來幫忙。