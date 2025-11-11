藝人辛龍2020年痛失愛妻劉真後，工作全面停擺，近年來鮮少公開露面，僅在每年劉真逝世周年時於社群發文悼念。相隔5年，辛龍今（10日）難得接受飛碟電台《夜光家族》光禹專訪，透露這5年間多半專注創作、陪伴女兒成長，如今女兒已升上小學四年級，「從3歲多到現在9歲了，這幾年我都在學著當爸爸。」

辛龍坦言，這些年他幾乎將時間都放在寫歌與陪伴家人上，如今決定簽下新經紀公司，準備重啟音樂人生，並將推出兩首全新創作〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，象徵他以音樂重新出發。他也特別透露〈一夫當關〉MV邀來郭泰源演出。

辛龍在節目上澄清外界過去對他的不實傳聞，「什麼在國外結婚、婚內不忠的，都不是事實。」至於談到外界希望他「走出喪妻之痛」，辛龍語氣平靜卻意有所指：「大家都要我走出來，可是我沒有走進去過，要走去便利商店嗎？」言下透露他選擇以平常心面對失去，將重心放在與女兒共度的日常。

提到9歲女兒，辛龍滿臉驕傲，笑說女兒遺傳到媽媽劉真的氣質與品味，「她對服裝很有想法，穿搭都很有品味。」在教育上，他強調不給孩子壓力：「我只要求她開心去玩，考試有努力就是你的分數。」沒想到女兒仍相當爭氣，「大多都考97、100分」，讓他驚嘆「應該是遺傳到媽媽」。反觀自己求學時成績只是中等，「所以我也不敢要求太多。」歷經人生巨變後，辛龍如今以父親身分重新找到生活的重心，也以音樂人的身分再次出發，期盼新作品能傳遞希望與力量。

