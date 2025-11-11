53歲辛龍2014年和國標舞女王劉真結婚，2016年生下一女，2020年劉真因接受傳統主動脈瓣膜置換手術後恢復不良病逝，享年44歲。辛龍在喪妻後神隱了5年，近日推出2首單曲，低調復出唱出這幾年來的心聲，他也曝光全新宣傳照，可見他招牌光頭造型依舊，眼神多了滄桑故事感，鬍子也變白，看了讓人心疼。
辛龍潛沉了5年，帶著滿滿創作能量回歸歌壇，被音樂團隊形容是「雪茄嗓」，唱出成熟溫暖的男人韻味，雖失去愛妻，但辛龍認為「關於愛的故事從不是結束，而是另一種開始」。第一首單曲〈春暖花開〉由他填詞，邀資深音樂夥伴們共同完成。在溫柔的聲線與深刻的詞意之間，描繪一段從冬到春的自然旅程。
春暖花開完整詞曲－辛龍
作詞 Lyricist：辛龍 Shin Lung
作曲 Composer：辛龍 Shin Lung / 尤景文 Eugene Yu
沙灘上的海水看起來浪漫完美無瑕
浪花被風吹得高高低低千變萬化
如果呈現的無常
就是永恆的真相
海要多少歲月才能擁有當下
感情的路跌跌撞撞終於遇見了她
偶爾讓人擔憂轉眼又讓人歡欣若狂
感動的熱淚盈眶
懷疑愛只是假象
愛要多少歲月才能學會放下
我知道世上沒有什麼感情能天長地久
但我以為真真切切愛一回就夠
瞬間的失去彷彿是誰突然鬆手
笑問人間什麼能 執著
我知道世上沒有什麼感情能天長地久
但我曾經真真切切的愛一回就夠
我的心若有滿滿回憶度過秋冬
就有期待未來的 喔
春暖花開的擁有
期待未來的
春暖花開的擁有
而辛龍的第二首單曲〈一夫當關〉則是充滿搖滾感，邀來郭泰源一同拍攝新MV，預計本月中上線，辛龍與郭泰源有20年以上深刻友情，感情如同親兄弟。敦泰源一接到辛龍的電話即刻答應，馬上排開手上所有工作行程，配合MV拍攝，這次也是郭泰源首度跨刀拍MV，重現在投手丘上的每一場比賽、每一次專注的眼神，投出的每一顆快速球，如同歌名〈一夫當關〉的精神，正式傳遞出一種勇敢向前的正能量。
一夫當關完整詞曲－辛龍
作詞 Lyricist：辛龍 Shin Lung
作曲 Composer：辛龍 Shin Lung
呱呱墜地那一刻
嚎啕大哭好忐忑
有喜怒 有哀樂
從今後不能回頭
匍匐前進的時候
吃苦當作在進補
一轉眼 春又冬 白了頭
啊～學會了什麼
命運難捉摸
啊～學會了放手
有人陪 不會累
共享成功的滋味
沒人陪 也不累
一夫當關 誰怕誰
紅不讓 我出力
摃出滿貫的實力
衝向前 回本壘 乾一杯
有人陪 不會累
共享成功的滋味
沒人陪 也不累
一夫當關 誰怕誰
頭頂天 腳踏地
咱是一步一腳印
我一夫當關 誰怕誰
辛龍近日也開設了自己的YouTube頻道，看似計畫逐步重返螢光幕前，多年來他為了照顧家人，生活深居簡出，有傳聞指他有新對象要再婚，還傳聞二婚對象在國外，他表示：「我沒出門，護照也沒動，跟誰結婚？」對於親友的祝賀更是哭笑不得，他表示目前沒有這些打算，想投入所有心力照顧女兒霓霓。
