53歲辛龍2014年和國標舞女王劉真結婚，2016年生下一女，2020年劉真因接受傳統主動脈瓣膜置換手術後恢復不良病逝，享年44歲。辛龍在喪妻後神隱了5年，近日推出2首單曲，低調復出唱出這幾年來的心聲，他也曝光全新宣傳照，可見他招牌光頭造型依舊，眼神多了滄桑故事感，鬍子也變白，看了讓人心疼。

辛龍潛沉了5年，帶著滿滿創作能量回歸歌壇，被音樂團隊形容是「雪茄嗓」，唱出成熟溫暖的男人韻味，雖失去愛妻，但辛龍認為「關於愛的故事從不是結束，而是另一種開始」。第一首單曲〈春暖花開〉由他填詞，邀資深音樂夥伴們共同完成。在溫柔的聲線與深刻的詞意之間，描繪一段從冬到春的自然旅程。

春暖花開－辛龍

春暖花開完整詞曲－辛龍

作詞 Lyricist：辛龍 Shin Lung

作曲 Composer：辛龍 Shin Lung / 尤景文 Eugene Yu

沙灘上的海水看起來浪漫完美無瑕

浪花被風吹得高高低低千變萬化

如果呈現的無常

就是永恆的真相

海要多少歲月才能擁有當下

感情的路跌跌撞撞終於遇見了她

偶爾讓人擔憂轉眼又讓人歡欣若狂

感動的熱淚盈眶

懷疑愛只是假象

愛要多少歲月才能學會放下

我知道世上沒有什麼感情能天長地久

但我以為真真切切愛一回就夠

瞬間的失去彷彿是誰突然鬆手

笑問人間什麼能 執著

我知道世上沒有什麼感情能天長地久

但我曾經真真切切的愛一回就夠

我的心若有滿滿回憶度過秋冬

就有期待未來的 喔

春暖花開的擁有

期待未來的

春暖花開的擁有

而辛龍的第二首單曲〈一夫當關〉則是充滿搖滾感，邀來郭泰源一同拍攝新MV，預計本月中上線，辛龍與郭泰源有20年以上深刻友情，感情如同親兄弟。敦泰源一接到辛龍的電話即刻答應，馬上排開手上所有工作行程，配合MV拍攝，這次也是郭泰源首度跨刀拍MV，重現在投手丘上的每一場比賽、每一次專注的眼神，投出的每一顆快速球，如同歌名〈一夫當關〉的精神，正式傳遞出一種勇敢向前的正能量。

一夫當關－辛龍

一夫當關完整詞曲－辛龍

作詞 Lyricist：辛龍 Shin Lung

作曲 Composer：辛龍 Shin Lung

呱呱墜地那一刻

嚎啕大哭好忐忑

有喜怒 有哀樂

從今後不能回頭

匍匐前進的時候

吃苦當作在進補

一轉眼 春又冬 白了頭

啊～學會了什麼

命運難捉摸

啊～學會了放手

有人陪 不會累

共享成功的滋味

沒人陪 也不累

一夫當關 誰怕誰

紅不讓 我出力

摃出滿貫的實力

衝向前 回本壘 乾一杯

有人陪 不會累

共享成功的滋味

沒人陪 也不累

一夫當關 誰怕誰

頭頂天 腳踏地

咱是一步一腳印

我一夫當關 誰怕誰

辛龍5年前歷經喪妻之痛。（圖／盧禕祺攝）

辛龍近日也開設了自己的YouTube頻道，看似計畫逐步重返螢光幕前，多年來他為了照顧家人，生活深居簡出，有傳聞指他有新對象要再婚，還傳聞二婚對象在國外，他表示：「我沒出門，護照也沒動，跟誰結婚？」對於親友的祝賀更是哭笑不得，他表示目前沒有這些打算，想投入所有心力照顧女兒霓霓。