築間同步公告，因應整體集團營運策略與資源整合規畫，在評估香港地區業務營運效益及市場發展趨勢後，決定終止全資子公司「築間餐飲事業（香港）」營運，並辦理公司解散及清算事宜，既有3品牌共3家門市將在本月底前陸續熄燈。

築間2025年前三季合併營收37.51億元、年減13.92％，營業虧損0.55億元，較去年同期獲利2.13億元顯著轉虧。加上業外虧損跳增2.13倍，使歸屬母公司稅後虧損1.38億元、每股虧損2.86元，較去年同期顯著轉虧、均創同期新低。

以此推算，築間第三季合併營收12.08億元，季增0.4％、年減19.45％，為歷年次低，營業虧損0.42億元、虧損季增達53.85％，加上業外虧損倍增，使歸屬母公司稅後虧損0.91億元，虧損季增達74.96％，以上櫃後實收資本額計算，每股虧損約1.81元，均創歷年新低。

築間今年營運聚焦品牌體質優化，對此進行汰弱留強，相關計畫影響營收動能、未達規模經濟，費用增加亦導致營運表現走跌轉虧，集團表示，將加大對中價位及平價品牌門市布局，並提升後勤物流與人力配置資源整合，以提高營運彈性與獲利能力。

而築間2024年初進軍香港市場，開出「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」等3家門市。集團表示，香港業務規模近年逐步縮減，營運效益有限，經綜合評估成本結構、管理效率與市場發展趨勢後，決定集中資源於主要市場，以提升整體營運效益。

築間指出，香港目前營收貢獻僅約1.22％，由於香港消費力持續疲軟，雖曾調整用餐模式與行銷策略以提升來客數，但仍未能有效止損，因此決議終止香港子公司營運。目前「築間酸菜魚」門市已結束營業，「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」則預計營業至11月底。