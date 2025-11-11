中華電（2412）10月自結合併營收為209.3億元，營業淨利41.6億元、稅前淨利41.3億元，歸屬母公司業主之淨利31.5億元，EBITDA為75.1億元，每股盈餘（EPS）0.41元。累計至2025年10月，合併營業收入達1,914.0億元，營業淨利413.3億元、稅前淨利422.2億元，歸屬母公司業主淨利325.6億元，每股盈餘4.20元。中華電指出，累計營收、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。10月整體合併營收較去年同期成長4%，除延續上月手機銷售強勁表現外，電信核心業務亦穩健成長。受惠於「海地星空」策略布局推進順利，挹注新動能，帶動營收再創佳績。行動服務方面，5G升速方案與iPhone新機銷售熱絡，高資費用戶穩健成長，月租型ARPU年增3.4%至563元，行動服務營收年增4.7%。旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入，同步挹注成長動能。

台灣大（3045）10月自結合併營收156.2億元，營業利益16.1億元、稅後淨利11.4億元，每股盈餘0.38元。累計前十月營收1,576.0億元，營業利益170.5億元、稅後淨利116.9億元，EPS達3.87元。台灣大表示，10月電信業務持續穩健，受惠於iPhone 17熱銷與升售方案推動，智慧型手機月租ARPU穩步上揚，加上行銷策略優化，推升營業利益維持成長動能。財務長張家麒指出，「好速專案」300Mbps以上高頻寬用戶數顯著增加，999元以上資費方案用戶占比逾七成，續約後月租金提升超過六成，顯示高資費結構穩健。台灣大寬頻持續擴大版圖，近期攜手中嘉寬頻，新增高雄7區，服務涵蓋全台16縣市、近九成家戶，服務涵蓋率由85%提升至87%。

遠傳（4904）10月受惠於iPhone 17熱銷、5G升級潮及企業智慧資通訊業務動能挹注，締造歷年同期最佳營運成績。合併總營收達110.32億元，年增12.1%；合併EBITDA達32.62億元，雙雙創下單月歷史新高。稅後淨利12.67億元，年增12.7%，每股盈餘0.35元，稅後淨利與EPS均登上同期歷史新高。累計至10月，合併總營收、EBITDA與稅後淨利年成長率分別為4.0%、5.0%、9.4%，達886.93億元、315.20億元與113.31億元，累計每股盈餘3.14元。遠傳10月行動通訊業務表現強勁，iPhone新機銷售推升月租型用戶5G滲透率達46.6%，ARPU與滲透率雙雙蟬聯業界第一。ARPU年增率連續10個月維持正成長，月租型用戶流失率低檔。10月行動服務營收達52.46億元，創下自2021年3月以來連續56個月正成長的紀錄。