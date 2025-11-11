根據Alphaliner最新報告，2025年運力供給預計增長6.8％，貨櫃船租船市場整體維持強勁且租金仍處於高位，新船交付活躍，拆船活動低迷，顯示市場信心仍強。主要港口如上海、新加坡吞吐量持續成長，燃油價格下滑亦有助船公司降低營運成本。Drewry報告則指出，2025年全球貿易需求預計預估成長4.7％，但運力供給增速達6.9％。然而預測的2026年全球運力供給增速將顯著放緩至2.2％，全球貿易需求預計成長約1.3％。雖然全球經濟仍面臨挑戰與不確定性，但供需差距縮小有望帶動市場逐步回穩，為航運業提供更具支撐性的環境。

今年第四季亞洲區已進入傳統旺季，且影響相對較大的中美兩大貿易體已暫停相互加徵船舶港口費用，美國並調降對大陸10％的芬太尼關稅，對航商、出口商及消費者而言皆為利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，並促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。

萬海2025年三艘1.3萬TEU新造船舶已投入營運，並將持續優化船舶運行效率，目前船隊中已有41艘船舶具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合ESG節能減排要求並提升營運競爭力。2026年至2030年，公司將接收訂造的30艘新造船，其中包括7,000 TEU2 艘、8,700 TEU16艘，以及1.6萬TEU大型船舶12艘，未來新增運力將達34.5萬TEU。