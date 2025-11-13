豆府2025年第三季合併營收10.45億元，季增9.17％、年增8.69％，營業利益1.39億元，季增17.13％、年增11.24％，雙創歷史新高。配合業外收益強彈轉盈，歸屬母公司稅後淨利1.15億元，季增達44.41％、年增23.91％，每股盈餘4.34元，雙創歷史次高。

合計豆府2025年前三季合併營收30.04億元、年增12.18％，營業利益3.81億元、年增5.52％，雙創同期新高。惟受業外轉虧落底影響，歸屬母公司稅後淨利2.98億元、年增1.21％，改寫同期次高，每股盈餘11.18元。

豆府表示，第三季營運成長，主要受惠暑期旺季消費人潮及展店持續穩步推進，合計新展1家「姜滿堂」、2家「北村豆府家」及2家「韓姜熙的小廚房」，使全台門市增至94家。而「涓豆腐」及「韓姜熙的小廚房」台中中港店9月底隨百貨恢復營運，亦增添成長動能。

受惠百貨周年慶開跑及3個連假帶動門市消費人潮及來店頻率，豆府10月自結合併營收3.54億元，月增9.33％、年增15.56％，創同期新高、歷史第三高，合計前10月合併營收33.59億元、年增12.53％，續創同期新高。

展望後市，隨著各大百貨賣場周年慶持續進行，以及天氣漸冷後即將到來的年底聚餐旺季，配合各品牌展店計畫穩步推進，豆府預期可望為集團整體營運帶來明確正向效益，朝今年全台門市達百店、「豆府鐵粉卡APP」會員達百萬的里程碑目標邁進。

而在富比士雜誌（Forbes Asia）評比的「2025年亞洲最佳中小企業200強」（Forbes Asia 200 Best under a Billion），豆府以穩健的營運績效、亮眼的獲利表現與優質的公司治理連2年入選，為25家入選台灣公司中唯一的餐飲相關企業。