為強化公司長期核心競爭力，五福董事會決議發行3億元可轉債（CB），募集資金將聚焦兩大策略主軸，包括對內「四力並進」厚植營運體質，及對外「策略結盟」創造協同綜效，為下一階段的跳躍式成長備足動能。

五福2025年第三季合併營收21.65億元，季減2.08％、年增13.22％，營業利益1.05億元，季減6.72％、年增達43.01％，雙創同期新高。配合業外強彈轉盈，稅後淨利0.99億元，季增達近1.96倍、年增11.29％，每股盈餘2.94元，雙創同期新高、歷史第三高。

合計五福2025年前三季合併營收65.67億元、年增14.28％，營業利益3.7億元、年增6.26％，雙創同期新高。惟因業外顯著轉虧落底，稅後淨利2.78億元、年減3.25％，每股盈餘8.23元，仍雙創同期次高。

觀察五福本業獲利指標，第三季毛利率「雙升」至14.3％、為近11季高，營益率4.86％，低於第二季5.1％、優於去年同期3.85％，改寫同期次高。前三季毛利率升至13.06％、為近3年同期高，營益率略降至5.64％、仍創同期次高。

五福表示，今年前三季稅後淨利小減，主因第二季匯率及全球資本市場波動加劇，匯損及金融資產評價減損，導致業外顯著轉虧，但整體營運維持穩健，本業獲利動能持續提升，展現長期經營韌性與獲利穩定性。

受惠旅遊市場續旺，五福10月自結合併營收8.49億元，月增20.64％、年增29.22％，刷新歷史新高，前10月合併營收74.16億元、年增15.82％，續創同期新高。五福表示，今年月營收已連10月實現年成長，全年可望挑戰「12連紅」的亮眼紀錄。

隨著4+1國定假日政策推動，加上政府普發現金1萬元政策帶動旅遊消費，出境市場展望正向。五福10、11月接連參與北中南三大旅展，挹注第四季及明年首季業績表現。綜觀目前市場動能，五福對2025年營收與獲利表現樂觀以待，目標賺達1股本。

對於規畫發行可轉債，五福表示，募集資金將用於支援通路擴張、人才發展、品牌再造、數位升級四大核心計畫，落實通路力、品牌力、人才力、系統力四力並進的策略布局。公司將持續優化組織架構與流程效率，提升整體營運能量與客戶體驗，奠定永續成長基礎。

同時，五福同步啟動策略性投資與異業結盟評估，目標鎖定航空、旅行社、飯店、餐飲、科技與金融等產業，藉由跨界資源整合與市場協同，強化供應鏈互補性，創造規模經濟與營運綜效，為公司注入新成長動能。

五福表示，公司將秉持「前瞻布局、永續成長」原則，透過此次募資同步強化內部營運效率與外部策略聯盟，為下一階段的跳躍式成長備足動能，持續為客戶、員工、股東創造長期價值。