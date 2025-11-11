緯軟第三季合併營收29.9億元，季增10％，年增14％；毛利率為18.3％，年增0.3個百分點，客戶結構調整效益逐步顯現；營業利益為2.24億元，年增逾5成，營益率回升至7.5％；稅後淨利達1.94億元，每股盈餘2.66元。

累計前三季合併營收83.5億元，年增11％；毛利率16.8％，與去年同期差距縮小，顯示毛利率已逐步回穩。在毛利率持穩與費用管控下，營業利益達5億元，年增13％，營益率6.0％。受第三季營運表現帶動，累計營業利益轉為正成長，增幅優於營收，顯示公司成本結構與營運效率持續提升。稅後淨利4.37億元，年增7.6％，每股盈餘為5.97元，全年營收預期將延續成長趨勢並挑戰新高，整體獲利可望優於去年。

2026年公司將以「穩健成長、多元並進」為經營主軸，持續優化財務體質與營運效率，加深與互聯網客戶的合作，並積極發展關鍵利基市場。公司亦將聚焦AI與半導體兩大重點領域，提供更有價值的服務，打造新的成長引擎。

此外，10月合併營收為10.04億元，月減4％，年增13％，雖受工作天數減少影響略低於前月，但仍穩居10億元以上水準。累計前10月合併營收為93.5億元，年增11％，維持今年以來月月創同期高表現。